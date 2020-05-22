فيلم “حلم سهراب” عن الشاعر الايراني “سهراب سبهري” جاهز للعرض

(المستقلة)/منصور جهانی/.. تم الاعلان عن جاهزية عرض فيلم “حلم سهراب” الفيلم الخامس عشر لـ “علي قوي تن” والذي يتناول قصة الشاعر الايراني البارز “سهراب سبهري” بعد عامين من الانتاج وبدعم من مؤسسة فارابي للسينما.

وقال مخرج الفيلم (علي قويتن): “حلم سهراب” يحكي قصة أحد أكثر الشعراء شعبية في ايران و بالتأكيد سيحب المشاهدين رؤية قصة هذا الشاعر في فيلم، وهو في خيالهم، وبطريقة ما مطلوب منا إظهار الزوايا غير المرئية لشخصية على غرار سهراب، وهذه الأمر يجعل مهمة المخرج صعبة.

واضاف: منذ تسعة أعوام كان لدي شغف كبير وحماس لصناعة فيلم حول الشاعر “سهراب سبهري”. الى أن شرعنا في أواخر ربيع 2018، بتصوير الفيلم رسميًا بعد إصدار ترخيص إنتاج من قبل نائب التقييم والإشراف في مؤسسة السينما، وتم تصوير الفيلم في مدينة كاشان الايرانية وفي أريافها.

وتابع: كان شغفي في صنع الفيلم، مبنيا على نتائج بحثي وحقيقة أنني تمكنت من تقديم صورة حقيقية لهذا الشاعر الشهير، أكبر ما أثار اهتمامي هو حلم سهراب. من ناحية أخرى، حاولنا إنهاء عمل ممثلي الفيلم خلال الوقت الذي خططنا له للتصوير؛ لكن عملية التصوير لم تنته بعد.

وأضاف المخرج قويتن: من ثم، أتيحت لنا الفرصة من جديد في العام 2019،لدعوة طاقم الممثلين وطاقم العمل لإكمال هذا الأثر السينمائي معًا مرة أخرى، واستغرقنا 12 يومًا لإكمال المرحلة الثانية من التصوير. ثم بدأت عملية المونتاج، وهندسة الصوت، وتصحيح الألوان، وما إلى ذلك، وفي المحصلة بات الفيلم حاضرا للعرض.

وأوضح مخرج فيلم “حلم سهراب”: لقد دعمتنا مؤسسة الفارابي السينمائية من مرحلة ماقبل الانتاج وحتى المرحلة النهائية مابعد الانتاج بكل ما أوتي لها. وكان المسؤولون في مؤسسة الفارابي للسينما متعاونين جدا وأعربوا عن مدى رغبتهم بإنتاج أفلام قيمة وثقافية. لقد شجعونا (الفارابي) خلال مرحلة صنع فيلم “حلم سهراب” وشعرنا أن هناك دعمًا وراء هذا النوع من السينما.

واعرب عن امله بألا يتخلى أًصحاب دور السينما في ايران، وكذلك المسؤولون عن المهرجانات المحلية، الأفلام الثقافية على حساب التسلية، لأنه علينا خلق جمهور لمثل هذه الافلام الهامة.

ويحوز الشاعر “سهراب سبهري” على مكانة خاصة في الأدب الايراني، يعود قسم من هذا إلى رسمه وأسلوبه، وجزء آخر إلى روايته المخلصة ولغته الرقيقة والطاهرة. وترجمت أعماله إلى لغات مختلفة في العالم وتتضمن العديد من خصائص التأثير والتواصل العالمي.

انعكس وحي “سهراب سبهري” الشعري في لوحاته، مما أعطاه أسلوبًا متميزاً. لدرجة أنه اليوم، بالإضافة إلى منحه مكانة شعرية خاصة، لا تزال لوحاته فريدة من نوعها وقد صنعت لنفسها اسمًا حاملًا للأرقام القياسية في الرسم الإيراني الحديث في المزادات الفنية.

ويعد إنتاج فيلم عن الشاعر الايراني “سهراب سبهري” في سينما لم تول اهتمامًا كبيرًا بكنوز الشعر والأدب تطورا إيجابياً يمكن أن يفتح نافذة جديدة على علاقة الجيل الجديد بالسينما والفن.

ومن أبرز الممثلين في هذا الفيلم: مهدی سلطانی، بهاره کیان افشار، لاله اسکندری، ترلان بروانه، مینا جعفرزاده، حسین محمدیان، فروگ امجدی، ابوالفضل میری، گزاله اکرمی، داود خلیلی، حسن علیرضایی، مرتضی مرتضایی،شادی عزیزی، مهرداد داوری، فاطمه کرمبور و عرفان بری‌رخ، دنیا روحی،امیریاسان مدبرنیا.