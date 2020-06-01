فيلم “بلا مأوى” .. انتاج عراقي بمشاركة إيرانية وسورية وتركية

(المستقلة)/منصور جهاني/.. وصل فيلم “بلا مأوى” من إخراج “تورج أصلاني” وبطولة مجموعة من الممثلين الأتراك والسوريين والعراقيين وممثلين من إقليم كردستان الى المراحل الفنية الأخيرة.

وبعد أن انتهت مرحلة تصوير فيلم “بلا مأوى” (بی سرزمین) Landless من إخراج الإيراني “تورج أصلاني” ومن إنتاج العراق، في مدينة السليمانية وحلبجة في إقليم كردستان العراق، تُنجز مراحله الفنية النهائية في الوقت الراهن.

ويشارك في ثالث أفلام المخرج أصلاني، مجموعة من الممثلين المعروفين من تركيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان ويتحدث بأربع لغات: الكردية والتركية والعربية والفارسية.

وعرف تورج أصلاني كمدير للتصوير لسنوات عديدة في العديد من المهرجانات السينمائية، وحصد جوائز دولية مرموقة، وفيلم “بلا مأوى”هو ثالث أفلامه السينمائية الطويلة بعد فيلمي “حمال الذهب” Gold Runner و “جينغو” GINKGO.

وشارك فيلم “حمال الذهب” لـ أُصلاني في النسخة الثالثة والعشرين لمهرجان “بوسان” Busan السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية وتم ترشيحه لأفضل فيلم أول وثاني، كما شارك في القسم التنافسي (سينما العالم) World Cinema في مهرجان “دهوك” Duhok للأفلام الدولي بنسخته السابعة في إقليم كردستان العراق وحصد ” أصلاني” على جائزة “مواهب جديدة” New Talent.

وشارك (حمّال الذهب) أيضا، في القسم التنافسي الرئيسي بمهرجان “تشاتراباتي شيواجي” Chhatrapati Shivaji في الهند وحصل جائزة أفضل سيناريو لكل من “تورج أصلاني” و”هادي نادى”.