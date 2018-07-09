فيلم البر الثاني يشارك في مهرجان دولي بالكاميرون

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يشارك فيلم البر التانى فى مهرجان ecrans noirs بالمسابقة الرسمية بالكاميرون وتعد هذة المشاركة هي الخامسة له فى المسابقات الرسمية بالمهرجانات الدولية حيث كانت أول مشاركة له فى مهرجان القاهرة السينمائى فى الدورة قبل الماضية ويذكر أن فيلم البر التانى حصل على جوائز عديدة من بينهما جائزة أحسن تمثيل للفنانة حنان سليمان بمهرجان وجده وجائزة أفضل إخراج بمهرجان أجادير للسينما والهجرة بالمغرب الشقيق ويشارك فى الفترة من 13 إلى 20 يوليو من الشهر الجارى بمهرجان ecrans noirs بالكاميرون بالمسابقة الرسمية وتم دعوة النجم محمد علي بطل الفيلم لحضور فاعليات المهرجان وعمل ندوة حول الفيلم للتحدث عن المصاعب التي وجاهتهم أثناء التصوير حيث يحكي فيلم البر التاني قصة مجموعة من الشباب يحلمون بالعيش فى حياة أفضل و يقررون الهجرة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية على متن مركب متهالك ليفصل بينهم وبين أحلامهم أمواج البحر الغادرة .. البر التانى بطولة محمد علي وعمرو القاضى ومحمد مهران وحنان سليمان وعبد العزيز مخيون وعفاف شعيب ومجموعة من الوجوه الشابه من بينهم سليم سليمان ومحمد جلال ومحمد صبرى وعمرو نصار وأخرون .. الفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس وإنتاج شركة CREATIVO