فيفي عبده ترقص مع الناخبين في انتخابات الرئاسة 2018

(المستقلة)..نشرت الراقصة الاستعراضية والممثلة فيفي عبده عبر صفحتها الرسمية على Facebook، فيديو لها وهى فى طريقها إلى لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية لعام 2018.

وقالت فيفي أن هذا اليوم مثل العيد ودعت الجميع للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي.

كما نشرت فيفي فيديو آخر بعد وصولها وتجمع الناخبين حولها والرقص على أنغام “تسلم الايادي”.

يشار إلى أن فيفي عبده قدمت في عام 2016 مسرحيتها “حارة العوالم”، فيما كان أخر مسلسل تليفزيوني عرض لها في عام 2015 مع سمية الخشاب بعنوان ” يا أنا يا إنتي”.

وتعاقدت فيفي عبده مع المنتج محمد حفظي على بطولة مسلسل جديد، وهو إنتاج مشترك بين شركات Film Clinic، و شركتي The producers، rhyme productions، من المقرر عرضه بعد انتهاء شهر رمضان.