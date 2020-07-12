فيفي عبده ترقص بعد أيام على وفاة الجداوي

ادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الى نشر فيديوهات الرقص عبر حسابها على انستغرام بعد ايام قليلة على وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بفستان احمر طويل وهي ترقص مع الفنانة الهام شاهين في حفل زفاف حبيبة ابنة المخرجة ايناس الدغيدي على انغام اغنية “بشويش عليا” للفنانة امينة.

وقد اثارت فيفي عبده الجدل بهذا الفيديو بسبب نشره بعد ايام قليلة على وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت يوم الاحد الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث كتب احد متابعيها: “مش كنتى بتعيطي علي رجاء جداوي من يومين لحقيتي تنسيها” غير ان متابعين اخرين اثنوا عليها وطالبوها بفيديوهات رقص جديدة حيث قال احدهم: “هو كلة قديم قديم مافيش جديد ولا خلاص اعتزلتي الرقص خلاص”.