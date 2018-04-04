فيفا يهدد باستبعاد صلاح عن المونديال والاتحاد المصري يرد

(المستقلة)..هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بكتاب أرسله للاتحاد المصري باستبعاد نجم منتخب الفراعنة وليفربول محمد صلاح من المشاركة في مونديال 2018.

وجاءت تهديدات فيفا بعدما تغيب صلاح عن اختبارات المنشطات التي أجرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للاعبي منتخب مصر في معسكر سويسرا الأخير.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة: “تم منح صلاح إجازة من معسكر الفريق لمدة يوم في سويسرا، ولم يتم إبلاغ فيفا، خاصة أنه اليوم الذي حضر فيه مندوبو الوكالة لأخذ العينات من 5 لاعبين من المنتخب لإجراء اختبار المنشطات”.

وأشارت وسائل إعلامية مصرية إلى أن الاتحاد الدولي طبق قاعدة أين أنت؟ “?where are you”، لهذا اعتبر صلاح كأنه تهرب من اختبار المنشطات، لأن قواعد فيفا تؤكد وجوب الإبلاغ عن إجازات وتحركات اللاعبين خلال تواجدهم مع منتخباتهم الوطنية.

من جانبه، كشف مدير منتخب مصر إيهاب لهيطة حقيقة تهديد فيفا باستبعاد نجم ليفربول من المشاركة في كأس العالم.

وقال لهيطة وفقاً لصحف مصرية: “لا صحة لتهديد فيفا باستبعاد صلاح من كأس العالم بسبب عدم خضوعه لكشف المنشطات خلال معسكرنا في سويسرا. لم يصل اتحاد الكرة خطاب من فيفا أو أي جهة أخرى بهذا المعنى”.

وأوضح: “لم يكن صلاح قد انضم بعد إلى صفوف المعسكر وقت إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر، كما أن هذا الإجراء يتم دون الاتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق تحسباً لضم لاعبين جدد”.

يذكر أن منتخب مصر سيخوض أولى مبارياته في المونديال الروسي أمام أوروغواي في 15 يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي السعودية وروسيا.