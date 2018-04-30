فيفا يحذر من التدخل في عمل الاتحاد العراقي

(المستقلة)… حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من التدخل في عمل اتحاد الكرة العراقي، مؤكدا أن كل اتحاد عضو في الهيئة العامة للاتحاد العراقي، عليه إدارة شؤونه بشكل مستقل وبدون أي تاثير.

جاء ذلك في الرسالة التي تسلمها اتحاد الكرة بتاريخ 2018/4/28 والموقعة من الأمين العام للاتحاد الدولي فاطمة سامورا.

وأشارت الرسالة إلى الاتهام المزعوم ضد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي، أمام المحكمة الخاصة لهيئة النزاهة.

وأوضحت الرسالة: “في هذا السياق نحن نود أن نشير إلى المادة (14) (ج1-أ) والمادة 19 ج(1) من الأنظمة الأساسية للفيفا التي بموجبها يكون على كل اتحاد عضو إدارة شؤونه بشكل مستقل وبدون أي تاثير”.

وأكدت الرسالة أن الفشل في التقيد بهذا الإلزام ربما يؤدي إلى عقوبات حسب النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم.