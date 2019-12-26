فيصل القاسم يرد على “وسيم يوسف” : اليسا اشرف منك ومن لحيتك

المستقلة / واصل الإعلامي السوري فيصل القاسم تدويناته النارية ضد عدد من الحكام والمشاهير العرب.

آخر هؤلاء كان الداعية الإماراتي الشهير وسيم يوسف الذي هاجم مسلمي الإيغور متهما إياهم بممارسة الإرهاب ضد الصين.

وأبرز “القاسم” من خلال نشره لخبر التضاد بين موقف الداعية الإماراتي ، وبين موقف المطربة اللبنانية إليسا التي تم إبراز ديانتها المسيحية في التقرير الذي نشره القاسم .

وقال “يوسف” في تغريدة: طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على #الصين بغض النظر عن رأيك لكن السؤال : هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟! لا تنظر بعين واحدة تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن.

بينما قالت المطربة إليسا: الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم. المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية.

وعلق “القاسم” على هذا التضاد قائلا: لا تحتاج إلى لحية حتى تكون إنساناً.. شاهد الفرق بين موقف إليسا الإنساني كلام وسيم يوسف.