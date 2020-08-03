فيصل القاسم يحذر من عودة ملايين العرب لبلادهم بعد الانكماش الاقتصادي

المستقلة / متابعة /- حذر الاعلامي السوري والمثير للجدل فيصل القاسم ، من ان موسم الهجرة من الخليج : عنوان خطير بأحد المواقع العربية الرصينة ، متسائلا : ماذا سيحصل بعد أن يخسر ملايين العرب مصدر رزقهم؟ماذا سيحصل للملايين الذين كانوا يعتاشون على تحويلات أبنائهم من الخارج .

وقال القاسم في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان ملايين العرب سيضطرون للعودة لبلادهم المضطربة والمتدهورة اقتصاديا بعد الانكماش الاقتصادي الذي يضرب العالم.

موسم الهجرة من الخليج:عنوان خطير بأحد المواقع العربيةالرصينة.ملايين العرب سيضطرون للعودةلبلادهم المضطربةوالمتدهورة اقتصاديا بعد الانكماش الاقتصادي الذي يضرب العالم.ماذا سيحصل بعد أن يخسر ملايين العرب مصدر رزقهم؟ماذا سيحصل للملايين الذين كانوا يعتاشون على تحويلات أبنائهم من الخارج — فيصل القاسم (@kasimf) August 3, 2020

واكد متسائلا : ماذا سيحصل بعد أن يخسر ملايين العرب مصدر رزقهم؟ماذا سيحصل للملايين الذين كانوا يعتاشون على تحويلات أبنائهم من الخارج .