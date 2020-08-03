فيصل القاسم يحذر من عودة ملايين العرب لبلادهم بعد الانكماش الاقتصادي

المستقلة / متابعة /- حذر الاعلامي السوري والمثير للجدل فيصل القاسم ، من ان موسم الهجرة من الخليج : عنوان خطير بأحد المواقع العربية الرصينة ، متسائلا : ماذا سيحصل بعد أن يخسر ملايين العرب مصدر رزقهم؟ماذا سيحصل للملايين الذين كانوا يعتاشون على تحويلات أبنائهم من الخارج .

وقال القاسم في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان ملايين العرب سيضطرون للعودة لبلادهم المضطربة والمتدهورة اقتصاديا بعد الانكماش الاقتصادي الذي يضرب العالم.

واكد متسائلا : ماذا سيحصل بعد أن يخسر ملايين العرب مصدر رزقهم؟ماذا سيحصل للملايين الذين كانوا يعتاشون على تحويلات أبنائهم من الخارج .

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