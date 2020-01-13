فيصل القاسم يحدد من هو البلد المدلل لدى الغرب . تعرف عليه

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المستقلة / متابعة /- قال الاعلامي المثير للجدل فيصل القاسم ، في تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر” ، ان الغرب سمح لإسرائيل بأن تحتل بلداً عربياً واحداً فلسطين.

واكد القاسم ، لكنه ، اي الغرب ، كان أكثر كرماً مع إيران، فقد سمح لها باحتلال أربع بلدان عربية بشهادة الإيرانيين أنفسهم، والسؤال هنا: من هو البلد المدلل الأول في الشرق الأوسط لدى الغرب؟

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