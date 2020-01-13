فيصل القاسم يحدد من هو البلد المدلل لدى الغرب . تعرف عليه

فيصل القاسم يحدد من هو البلد المدلل لدى الغرب . تعرف عليه

المستقلة / متابعة /- قال الاعلامي المثير للجدل فيصل القاسم ، في تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر” ، ان الغرب سمح لإسرائيل بأن تحتل بلداً عربياً واحداً فلسطين.

الغرب سمح لإسرائيل بأن تحتل بلداً عربياً واحداً فلسطين…لكنه كان أكثر كرماً مع إيران، فقد سمح لها باحتلال أربع بلدان عربية بشهادة الإيرانيين أنفسهم، والسؤال هنا: من هو البلد المدلل الأول في الشرق الأوسط لدى الغرب؟ — فيصل القاسم (@kasimf) January 13, 2020

واكد القاسم ، لكنه ، اي الغرب ، كان أكثر كرماً مع إيران، فقد سمح لها باحتلال أربع بلدان عربية بشهادة الإيرانيين أنفسهم، والسؤال هنا: من هو البلد المدلل الأول في الشرق الأوسط لدى الغرب؟