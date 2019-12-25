فيصل القاسم يتحدى حاكم عربي: كأنك رجل!!
المستقلة / شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما شرسا على حاكم عربي شهير بكلمات لاذعة .
وسخر “القاسم” من رئيس النظام السوري بشار الأسد وادعاءه السيطرة على كامل سوريا قائلا في حلقة برنامجه : كنك رجل يا بشار .. اذهب للساحل السوري.
ونشر “القاسم” نكتة ساخرة من حساب ساخر لبشار الأسد يقول فيها: إذا كنتم مصرين على محاكمتي فأنا مستعد لذلك بشرط أن يتم ذلك عبر القضاء السعودي.
إذا كنتم مصرين على محاكمتي فأنا مستعد لذلك بشرط أن يتم ذلك عبر القضاء السعودي
— بشار الاسد (@bashar__asad) December 23, 2019
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