فيصل القاسم يتحدى حاكم عربي: كأنك رجل!!

المستقلة / شن الإعلامي السوري فيصل القاسم هجوما شرسا على حاكم عربي شهير بكلمات لاذعة .

وسخر “القاسم” من رئيس النظام السوري بشار الأسد وادعاءه السيطرة على كامل سوريا قائلا في حلقة برنامجه : كنك رجل يا بشار .. اذهب للساحل السوري.

ونشر “القاسم” نكتة ساخرة من حساب ساخر لبشار الأسد يقول فيها: إذا كنتم مصرين على محاكمتي فأنا مستعد لذلك بشرط أن يتم ذلك عبر القضاء السعودي.