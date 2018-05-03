فيس بوك يعلن عن إضافة عمليات الشراء داخل الألعاب بماسنجر

(المستقلة) … سيسمح موقع فيس بوك للمطورين بإضافة عمليات الشراء إلى ألعابهم عبر ماسنجر، و أعلنت الشركة عن هذه الميزة خلال جلسة حول الألعاب فى مؤتمر المطورين F8، إذ تم إطلاق خدمة الألعاب Facebook Instant Games فى الأساس عام 2016 وهى عبارة عن نظام يتيح للمطورين إنشاء ألعاب غير رسمية متوافقة مع الهواتف الذكية، والتى تعمل بسلاسة عبر إصدارات الويب والهواتف من فيس بوك ماسنجر.

وكان بإمكان مطورى البرامج فقط الربح من ألعابهم باستخدام الإعلانات، ولكن مع خطط فيس بوك لتقديم عمليات شراء داخل التطبيق، سيؤدى ذلك إلى وجود مكان آخر لتحقيق الدخل.

وكانت لدى الشركة فكرة إضافة عمليات الشراء إلى الألعاب لبعض الوقت مع إجراء اختبار مبدئى للميزة فى العام الماضى، ولكن الآن تم نشر الميزة على نطاق واسع.

وعلى غرار الألعاب على Google Play و App Store، ستستخدم ألعاب فيس بوك على الويب نموذج مشاركة بنسبة 70/30، بينما ستلتزم عبر الهواتف الذكية بنظام الدفع الخاص بكل منصة.