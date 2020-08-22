“فيس بوك” يخطط لإغلاق الإعلانات السياسية.. تعرف على الاسباب

يخطط الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج ، وبعض المديرين التنفيذيين في الشركة لإجراء “مفتاح إيقاف تلقائي” لإغلاق الإعلانات السياسية بعد انتهاء الانتخابات للحد من المعلومات المضللة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم امس الجمعة، نقلاً عن مصادر أن فيسبوك يبحث في سيناريوهات ما بعد الانتخابات التي تشمل محاولات الرئيس دونالد ترامب أو حملته لاستخدام المنصة لنزع الشرعية عن النتائج.

من شأن “مفتاح الإيقاف” المقترح للإعلانات السياسية إيقاف الإعلانات السياسية بعد 3 نوفمبر إذا لم تكن نتيجة الانتخابات واضحة على الفور، أو إذا عارض ترامب النتائج.

رفض متحدث باسم فيس بوك التعليق بالتفصيل على خطط الشركة لما بعد الانتخابات عندما وصلت إلى موقع DailyMail.com.

وقال مصدر من فيس بوك نحن ندرس مجموعة من خيارات الدعاية السياسية خلال فترة إغلاق الانتخابات’.

تعرضت شركة التواصل الاجتماعي لانتقادات بسبب إعفائها إعلانات وخطابات السياسيين من عمليات التحقق من صحة الأخبار.

أضاف موقع تويتر في الأشهر الأخيرة تسميات التحقق من الحقائق والتحذيرات إلى تغريدات الرئيس ترامب ، بما في ذلك بعض تغريداته حول التصويت عبر البريد.

واجه موقع فيس بوك، الذي قرر عدم التصرف بشأن مثل هذا المحتوى ، انتقادات من الموظفين والمشرعين.

في يونيو ، بدأ فيس بوك في تصنيف جميع المنشورات والإعلانات المتعلقة بالتصويت بروابط لمعلومات موثوقة، بما في ذلك تلك الواردة من السياسيين.

نشرت حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن رسالة مفتوحة في يونيو إلى زوكربيرج من فيسبوك تدعو الشركة إلى التحقق من إعلانات السياسيين في الأسبوعين السابقين للانتخابات.

بشكل منفصل، أكد فيسبوك يوم الخميس أن زوكربيرج تمت مقابلته في وقت سابق من هذا الأسبوع في جلسة تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) كجزء من تحقيق الحكومة لمكافحة الاحتكار في شركة وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في بيان: “نحن ملتزمون بالتعاون مع تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية والإجابة على الأسئلة التي قد تطرحها الوكالة”.

أخبرت لجنة التجارة الفيدرالية فيس بوك في يونيو 2019 أنها تحقق فيما إذا كانت الشركة قد انخرطت في ممارسات احتكارية غير قانونية.

يواجه “فيس بوك” تحقيقات مماثلة من قبل وزارة العدل والمدعين العامين بالولاية ، وقال إن التحقيقات تبحث في عمليات الاستحواذ السابقة والممارسات التجارية التي تنطوي على “شبكات التواصل الاجتماعي أو خدمات الوسائط الاجتماعية ، والإعلانات الرقمية ، و / أو تطبيقات الهاتف المحمول أو عبر الإنترنت”.