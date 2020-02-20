فيس بوك ملزم بحجب صفحة ستيتستايمز ريفيو في سنغافورة

المستقلة /كشف موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه قلق بشدة بشأن الأمر الذي أصدرته الحكومة السنغافورية بحجب صفحة مدونة على الموقع، في إطار قانون مثير للجدل لمكافحة الأنباء المزيفة.

وأصدرت الحكومة هذا الأسبوع أمراً لفيسبوك بحجب صفحة (ستيتستايمز ريفيو) في سنغافورة، قائلة إن هذه المدونة نشرت أنباء كاذبة مراراً ولم تلتزم بأي من التوجيهات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأنباء الكاذبة، والتلاعب على الإنترنت.

وقال فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إنه ملزم بحجب الصفحة بموجب القانون.

وقال البيان “نرى أن الأوامر من هذا القبيل غير متناسبة وتتنافى مع زعم الحكومة بأن قانون مكافحة الأنباء الكاذبة والتلاعب على الإنترنت لن يستخدم كأداة رقابة”.

ولم ترد حكومة سنغافورة حتى الآن على طلبات للتعقيب.

ويدير السياسي السنغافوري أليكس تان المقيم في أستراليا صفحة (ستيتس تايمز ريفيو) التي تشتهر بمقالاتها النقدية المناهضة للمؤسسات.

وبدأ سريان قانون مكافحة الأنباء الكاذبة في أكتوبر، وسط قلق من جماعات مدافعة عن الحقوق، وسياسيين معارضين، يخشون من أن يستخدم لإسكات المعارضة.