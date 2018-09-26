“فيس بوك” تعلن عن شراكة لتطوير البنية التحتية للإنترنت فى أفريقيا

(المستقلة) … أعلنت جمعية الإنترنت، وهى منظمة عالمية غير ربحية مكرسة للتنمية المفتوحة والتطور واستخدام الإنترنت، اليوم عن شراكة مع فيس بوك لتطوير نقاط تبادل الإنترنت (IXP) فى جميع أنحاء أفريقيا.

ووفقًا لموقع “تك كرانش” الأمريكى، تعد نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) هى المكان الذى يقوم فيه العديد من الشبكات المحلية والدولية ومزودى خدمات الإنترنت ومزودى المحتوى بربط شبكاتهم معًا لتبادل حركة الإنترنت بفعالية.

تفتقر حاليًا 42٪ من البلدان فى أفريقيا إلى نقاط تبادل الإنترنت (IXP)، ما يعنى أنه يتم تبادل معظم حركة الإنترنت المحلية الخاصة بها من خلال نقاط خارج بلدها، وعادةً ما يتم ذلك من خلال الأقمار الصناعية أو الألياف البحرية عبر محاور دولية متعددة للوصول إلى وجهتها ويمكن أن يؤدى ذلك إلى سوء تجارب المستخدمين ويثنى عن استضافة المحتوى محليًا.

وستتعاون كل من جمعية الإنترنت وفيس بوك على تعزيز تطوير البنية التحتية لـ IXP والتدريب والمشاركة المجتمعية بهدف زيادة عدد نقاط تبادل الإنترنت ودعم توسيع نقاط تبادل الإنترنت القائمة لتلبية الطلب المتزايد فى أفريقيا.

وقال داويت بيكيلى، مدير المكتب الإقليمى لجمعية الإنترنت فى أفريقيا: “لقد تبنى مجتمع الإنترنت هدف الوصول إلى 80٪ على الأقل من حركة الإنترنت التى يتم استهلاكها فى أفريقيا محليًا، و20٪ فقط من خارج القارة بحلول عام 2020، ونحن نقترب من هذا الهدف بفضل الأنشطة العديدة التى تعزز الاتصال والاستضافة فى أفريقيا والشراكات مثل تلك التى نعلنها اليوم مع فيس بوك”.