فيسبوك تمنح موظفيها ألف دولار مكافأة

(المستقلة).. في خطوة لافتة، ستدفع شركة “فيسبوك” مكافأة قدرها ألف دولار لكل موظف من موظفيها، وهي واحدة من أولى الشركات الكبرى التي تقدم للعمال نقودا لمساعدتهم خلال تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، عن هذه المكافأة عبر إشعار داخلي للشركة التي لديها ما يقارب 45 ألف موظف بدوام كامل في كل أنحاء العالم، وأكد أن الشركة “تريد دعم الموظفين الذين يعملون عن بعد بسبب الوباء”.

وأعلنت الشركة أنها ستمنح جميع الموظفين في تقييم عملهم، في أول ستة أشهر من عام 2020، تصنيفا يشير إلى أن الموظف يتجاوز باستمرار معايير الوظيفة وأهدافها، ويعني هذا أن جميع الموظفين بدوام كامل يمكنهم الحصول على مكافآت كبيرة لهذه الفترة، وكان متوسط التعويض لموظفي فيسبوك في عام 2019 يبلغ 228651 دولارا.