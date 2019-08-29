فيسبوك تقدم مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار لمن يكسر عملة ليبرا

المستقلة / متابعة /- أعلن اتحاد ليبرا (Libra Association)، وهي منظمة سويسرية أوجدتها فيسبوك للإشراف على عملتها الرقمية المسماة ليبرا (Libra)، أنها ستطلق برنامج مكافآت للمشاركين الذين يجدون ثغرات بالغة الأهمية في التعليمات البرمجية للعملة الرقمية المزمع إطلاقها في أوائل عام 2020.

ويمنح الاتحاد – المكلف بإدارة شبكة ليبرا والاحتياطيات المالية – الباحثين في مجال الأمن ما يصل إلى 10 آلاف دولار للإبلاغ عن الأخطاء الخطيرة، على أن توفر فيسبوك الأموال.

ويأتي هذا التطور بالرغم من المخاوف التي أثارتها مجموعة الدول الصناعية السبع والكونغرس الأمريكي بشأن خطر تحول ليبرا إلى عملة ذات سيادة يمكن استغلالها لغسل الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

وكتب مايكل انجل Michael Engle، رئيس النظام البيئي لمطوري ليبرا في مدونة: إذا كان الناس سيعتمدون على ليبرا لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية، فمن الأهمية بمكان أن تكون البنية التحتية وراء ذلك موثوقة وآمنة.

وأضاف “تم تصميم برنامج المكافآت الخاص بنا لتشجيع أعضاء مجتمع الأمن على البحث بعمق، حتى يساعدونا في العثور على أكثر الأخطاء دقة”.

فيما أوضح دانتي ديسبارت Dante Disparte، رئيس السياسة والاتصالات في اتحاد ليبرا، أن برنامج المكافآت يأتي قبل وقت طويل من طرح شبكة البلوك تشين الخاصة بالعملة، وأن الشبكة لن تُطرح حتى يتم أخذ المخاوف التنظيمية في الاعتبار وتلقي الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ودخلت فيسبوك المرحلة التالية من تطوير ليبرا عبر إطلاق برنامج مكافآت الأخطاء، وذلك بالرغم من رد الفعل التنظيمي المكثف.

وسبق أن دعت فيسبوك 50 باحثًا في مجال الأمن لدراسة الشبكة قبل فتحها للتدقيق العام من خلال منصة (HackerOne)، وهي خدمة لاختبار الأمن السيبراني تربط بين الشركات المهتمة بالأمن وصائدي الأخطاء.

وتتيح منصة (HackerOne) مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك مجموعة من العملات العالمية والبيتكوين، وهي مُستخدمة من قبل شركات أخرى بارزة في عالم العملة المشفرة، مثل (Block.one)؛ ومؤسسة (Tron)؛ ومحفظة البيتكوين الأكثر شعبية في العالم (Blockchain).

ويرغب اتحاد ليبرا في اكتشاف الأخطاء قبل إطلاق خدمات البلوك تشين لأنه من الصعب ضبط المسار بمجرد إطلاقها.

وقد يؤدي إرسال التحديثات إلى المستخدمين والطلب من المشاركين الموافقة على التغييرات إلى تعطيل الشبكة وتآكل الثقة بسرعة في العملة المشفرة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وبالرغم من تراجع عدد من الشركاء عن الدعم العلني لعملة ليبرا، إلا أن برنامج المكافآت يوضح أن فيسبوك ما تزال ملتزمة بخطط عملتها الرقمية.

وما تزال ليبرا بعيدة عن الطرح العام، لكن برنامج المكافآت يظهر أن فيسبوك تقترب من العملة الرقمية بحذر، وتحاول بناء دعم عام، دون الكشف عن إجمالي المخصصات لبرنامج المكافآت.