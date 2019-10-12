فيسبوك تستحوذ على شركة تطور سوار معصم يقرأ أفكارك

مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، أصبحت مسألة قراء الأفكار وتحويلها إلى أوامر، حقيقة واقعة ولو أنها لا تزال في المراحل الأولى من التجارب.

من بين هذه الشركات شركة CTRL-labs التي استحوذت شركة فيسبوك عليها بهدف تطوير أجهزة من هذا النوع. وقد بلغت قيمة الصفقة التي تمت في سبتمبر الماضي حوالي مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات فيسبوك.

هذه الشركة تعمل على تطوير سوار معصم يمكن من خلاله التحكم في الأجهزة بواسطة الإشارات التي تأتي من الجهاز العصبي.

والخميس، أعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ أنه يريد تطوير أجهزة قابلة للارتداء ويمكنها قراء العقول.

قال زوكربرغ في نقاش تقني بولاية كاليفورنيا إن “الهدف هو جعل الشخص قادر من على التفكير في شيء والتحكم فيه في الواقع الافتراضي أو المعزز”.

خلال هذا النقاش قال زوكربرغ إنه بالإمكان استخدام أجهزة على غرار أجهزة CTRL-labs للتحكم في الأشياء بواسطة الدماغ، أما من لديهم معوقات جسدية فقال إنهم سوف يحتاجون إلى أجهزة مزروعة داخل الجسم.

وأضاف: “لدينا قدرة عصبية كافية يمكنها التحكم في يد إضافية، الأمر يتوقف فقط على تدريبها ثم محاولة انتقاء وتحديد تلك الإشارات الموجهة من المعصم”.

وأضاف: “ولكن إذا كانت قدرتك على ترجمة ما يجري في الدماغ إلى نشاط حركي محدودة، فهذا يعني أنك قد تحتاج زراعة شيء ما”.

يذكر أن فيسبوك كانت قد أعلنت في 2017 عن أول واجهة دماغ حاسوبية وهي عبارة عن جهاز قابل للارتداء يسمح للمستخدمين بالكتابة عن طريق تخيل أنفسهم وهم يتحدثون، لكن هذه التقنية لا تزال في بداياتها وتقول فيسبوك إن وظائفها محدودة.