فيزيائي يفجر مفاجأه بخصوص “تفجير بيروت “

قال البروفيسور في علم الفيزياء، خالد حسين، الأربعاء، إنه لا يمكن لنيترات الأمونيوم أن تنفجر من تلقاء نفسها.

وجاء حديث حسين خالد بعدما قال رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب إن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع “خطير”، يعتقد أنها السبب وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما تواصل لجنة خاصة التحقيق في الواقعة.

وعند حوالى الساعة السادسة مساء الثلاثاء (15.00 ت غ)، وقع انفجار أولي في مرفأ بيروت أدى لنشوب حريق ثم تلاه انفجار هائل، حطّم واجهة المرفأ والمباني المحيطة به.

وذكر الدكتور حسين، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”: “هي في الأصل مادة غير متفجرة.. الذين يدعون أنها انفجرت من تلقاء نفسها، هذا كلام مرفوض علميا”، على حد تعبيره.

وأضاف: “هذه المادة حتى تنفجر وتنتشر بسرعة هائلة، يجب أن ينضاف إليها كمية لا يستهان بها من السكر والفحم المشتعل، أي الجمر”.

وتابع “حتى تنفجر أيضا، تحتاج لصواعق كثيرة ومتعددة، 10 صواعق لن تقدر على تفجير 2750 طنا.. نيترات الأمونيوم لا تنفجر بمفردها”.

يشار إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل 135 شخصا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين، حسب حصيلة رسمية تحدث باستمرار، فيما تواصل السلطات البحث عن المفقودين.