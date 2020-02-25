فيروس كورونا يصل البرلمان الإيراني

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أوضح النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا، جاء ذلك في تغريدة نشرها النائب الإصلاحي على موقع تويتر.

وقال صادقي، «أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بفيروس كورونا، أقول ذلك وقد فقدت أملي في الحياة»، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وناشد صادقي، رئيس السلطة القضائية «إبراهيم رئيسي»، إطلاق سراح المعتقلين للحيلولة دون انتشار الفيروس بينهم، وهذا مطلب ذويهم أيضاً.