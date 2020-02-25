فيروس كورونا يصل البرلمان الإيراني
وقال صادقي، «أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بفيروس كورونا، أقول ذلك وقد فقدت أملي في الحياة»، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
وناشد صادقي، رئيس السلطة القضائية «إبراهيم رئيسي»، إطلاق سراح المعتقلين للحيلولة دون انتشار الفيروس بينهم، وهذا مطلب ذويهم أيضاً.
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس «كورونا»
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بفيروس «كورونا»، وارتفاع عدد الإصابات إلى 95 شخصا.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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