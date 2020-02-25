فيروس كورونا يصل البرلمان الإيراني

فيروس كورونا يصل البرلمان الإيراني
المزيد من الاخبار

الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» إلى 25 حالة

كربلاء تجهز 400 كرفان  لحجر الحالات المرضية  لفايروس كورونا

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أوضح النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا، جاء ذلك في تغريدة نشرها النائب الإصلاحي على موقع تويتر.

وقال صادقي، «أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بفيروس كورونا، أقول ذلك وقد فقدت أملي في الحياة»، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وناشد صادقي، رئيس السلطة القضائية «إبراهيم رئيسي»، إطلاق سراح المعتقلين للحيلولة دون انتشار الفيروس بينهم، وهذا مطلب ذويهم أيضاً.

وكان مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، قد أعلن إن نتائج التحاليل، التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس «كورونا».

إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس «كورونا»

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بفيروس «كورونا»، وارتفاع عدد الإصابات إلى 95 شخصا.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

التعليقات مغلقة.