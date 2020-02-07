فيروس كورونا يتسبب بتعطيل العمل في مصانع تويوتا

أعلنت الشركة اليابانية ” تويوتا” عملاقة صناعة السيارات في العالم اليوم الجمعة بتعليق العمل في مصانعها في الصين وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا هناك.

و في صباح اليوم الجمعة، أعلنت السلطات الصحية في الصين عن ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس “كورونا” ليصل العدد الى 618 شخصا، فيما وصل عدد المصابين 22112 حالة، وقالت السلطات الصحية هناك أن 817 شخصاً تمكنوا من مغادرة المستشفى بعد تعافيهم.

وحول توقف مصانع تويوتا في الصين فمن المتوقع أن تستأنف الشركة نشاطها في 17 من الشهر الحالي، يذكر انه موعد متأخر بأكثر من أسبوعين عما خططت له الشركة اليابانية.