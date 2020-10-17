فيروس كورونا … كيف ستواجه أوروبا الموجة الثانية؟

المستقلة … منذ نهاية الشهر الماضي سبتمبر و مطلع الشهر الحالي أكتوبر بدأت العديد من الأوروبية بالتحذير من اجتياح موجة ثانية من فيروس كورونا الدول الاوروبية.

حيث بدأت العديد الدول في أوروبا بإتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات الصارمة في مدنها لتقليل الإصابة بفيروس كورونا او منع انتشاره بين السكان على أقل تقدير.

ومن أبرز هذه الاجراءات هو قيام بعض الدول بمنع التجمعات في العديد من العواصم الاوروبية مثل لندن، وإعلان الحكومة الفرنسية لاجراءات حظر التجوال، وإغلاق المدارس في بولندا.

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تأتي هذه الخطوات التي تتخذها الدول في اوروبا من اقل تقليل الإصابات بين المواطنين و الحد من انتشار الفيروس بشكل اقل من السابق.

كما ان هذه الخطوات تأتي بعد أسبوع شهد ازدياداً في الإصابات بنسبة+44 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في وقت انخفضت فيه في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.

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وفي بولندا وتحديداً في وارسو تم إعلان قرار بإغلاق المدارس واعتماد التعليم عن بعد، كما تم الإعلان عن اغلاق المطاعم والكافيهات لمنع التجمعات بين الأشخاص.

كما انه من المتوقع ان يتم السماح بوجود عدد معين من الاشخاص بالتواجد بداخل المحال التجارية و بعض التجمعات الدينية.

تامل الدول في أوروبا ان تحقق تقدماً بمنع انتشار الفيروس بعد اتخاذ هذه الاجراءات والتدابير الاحترازية.