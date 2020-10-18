فيروس كورونا … إيطاليا تسجل أعلى إصابات يومية

المستقلة …. اعلنت العديد من الدول الأوروبية مطلع الشهر الحالي دخولها الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وهو ما حذرت منه العديد من الدول في أوروبا.

بعد ان أعلنت العديد من الدول فرض اجراءات وتدابير تمنع من انتشار الفيروس مثل حظر التجوال واغلاق المحال التجارية و تعليق الدوام بالنسبة بالمدارس، ولكن جميع هذه الاجراءات لم تخفف من معدل الإصابات اليومية في بعض الدول.

حيث قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن إيطاليا سجلت 11 ألف و705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 الماضية فقط.

يذكر أن إيطاليا كانت أول الدول في أوروبا تتضرر بشدة من فيروس كورونا فيما سجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة بعد بريطانيا وبلغ عدد الوفيات بها 36 ألف و543 منذ ظهور الجائحة في فبراير (شباط).