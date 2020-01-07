فيديو : 35 قتيلا و48 مصابا في تدافع أثناء تشييع جنازة سليماني

المستقلة/ عدد كبير من القتلى و الاصابات في مدينة كرمان الايرانية بسبب حالات التدافع في تشييع الجنرال قاسم سليماني. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار استمارة تعيينات وزارة العمل الجديدة في العراق 2020 اخر الاخبار خبير قانوني: امريكا لن تلاحق اموال العراق لوجود تسوية نهائية للديون معها اخبار مسؤول ايراني : مستعدون للعودة إلی جميع التزاماتنا بعد رفع العقوبات اخر الاخبار ليفربول يعلن تعاقده مع “نايكي” مقابل 30 مليون في الموسم الواحد التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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