فيديو : يهود يغنون النشيد الوطني السعودي

المستقلة/ نشرت الخارجية الإسرائيلية، مقطعا مصورا قالت إنه لحفل في الولايات المتحدة بمناسبة حلول عيد “الحانوكا”، والذي شَهِدَ أداء عددا من “اليهود وأصدقائهم المسلمين” للنشيد الوطني السعودي.

وقال حساب “إسرائيل بالعربية”، في منشور عبر موقع “فيسبوك“، تعليقا على الفيديو: “يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي”.

وتابع الحساب: “نعم للسلام وللتعايش بين الأديان“.