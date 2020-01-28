فيديو : يسرا تكشف سبب الحالة الصحية للفنانة “نادية لطفي” : خدوا بالكم

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية يسرا ، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، إثر تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة.

وقالت يسرا، خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي”: “للأسف حالة الفنانة نادية لطفي شوية تعبانة وفي العناية المركزة، وممنوع عنها الزيارة وأخدت برد جامد لما راحت حضرت دفن زوجة ابنها، خدوا بالكم من حكاية البرد، علشان الأوبئة المنتشرة ، حاولت أزورها، لكن الزيارة ممنوعة”.

وقد تعرضت الفنانة الكبيرة نادية لطفي ، لنزلة شعبية حادة ، لتدخل العناية المركزة ، أكثر من مرة خلال أسبوع ، وحالتها تتحسن تدريجيا.