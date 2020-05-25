فيديو يرصد رد فعل رئيسة الوزراء نيوزليندا عند وقوع الزلزال صباح اليوم

(المستقلة)..أظهر مقطع فيديو ردّ فعل رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن لهزة أرضية وقعت قرب العاصمة ولنغتون صباح الاثنين، اثناء إجرائها لمقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء من مبنى البرلمان.

وقال مرصد الزلازل في نيوزيلندا “جيونت” إن الزلزال الذي بلغ قوته 5.8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على الجزيرة الشمالية قرب ولنغتون.

وعلى الرغم من عدم تسببه في أضرار فقد استمر الزلزال أكثر من 30 ثانية وأثار ذعرا في ولنغتون ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات في مكاتبهم ومنازلهم، حسبما ذكرت “رويترز”.

وبدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن في مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان.

وقالت أرديرن مازحة أثناء المقابلة: “لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره”.

وطمأنت المذيع على أنها في أمان واستمرت المقابلة مضيفة: “لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية”.

وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادي تُعرف باسم “حزام النار” وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

ولا تزال مدينة كرايست شيرش تتعافى من زلزال تعرضت له عام 2011 وكانت شدته 6.3 درجة وأدى لمقتل 185 شخصا.

وفي 2016، وقع زلزال شدته 7.8 درجة في بلدة كايكورا بالجزيرة الجنوبية مما أدى لمقتل شخصين وأحدث أضرارا بمليارات الدولارات بما في ذلك في ولنغتون.

وبحسب أجهزة الطوارئ في مدينة ولنغتون فإنه لا توجد تقارير حتى الآن تفيد بحدوث أضرار، في حين أشارت شبكة النقل العام في ولنغتون عبر تويتر إلى أنها علقت عمل جميع القطارات في المدينة حتى يقيّم المهندسون آثار الزلزال.