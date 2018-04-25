فيديو يثير ضجة في المغرب.. تصوير النساء عاريات داخل حمام شعبي

(المستقلة)..تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قيل إنه تم تصويره من داخل حمام شعبي للنساء في المغرب، ويظهر مجموعة من النساء عاريات ويقمن بتغيير ملابسهن.

وقامت المصورة بحيلة ماكرة لتصوير الفيديو، حيث تظاهرت بأنها تجري مكالمة هاتفية، بينما كانت في تصوير النساء عاريات داخل قاعة تغيير الملابس داخل الحمام.

واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا السلوك، مطالبين بتدخل الأمن للتحقيق في مكان ومصدر الفيديو، وتحديد هوية الفاعلة، والتي تعمدت التركيز فيه تصوير الفيديو على إحدى المتواجدات في قاعة تغيير الملابس في الحمام.

وقال أحد النشطاء معلقًا على الفيديو: “هدي باينة بغات تشوه هاد لبنت، ولا شي واحد وصاها تجيب ليه صورتها عريانة”، وأضاف آخر: “هاد لبسالة كثارت كل مرة فضيحة، هادي خصها الحبس”.

وما إن انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى شرعت مجموعات نسائية في إطلاق تحذيرات لعموم النسوة بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تواجدهن بأي حمام شعبي، فيما أكدت العديد منهن أنهن سيتمنعن عن الذهاب للحمام تجنبا لأي فضيحة.

وتأتي تلك الواقعة لتزيد من أزمات المجتمع المغربي الذي صُدم قبل أيام بقيام إحدى الفتيات بنشر مقطع مصور تظهر فيه مع شاب آخر خلال إقامة علاقة حميمية عبر خدمة “البث المباشر” بتطبيق “فيسبوك”.

نعتذر عن نشر الفيديو نظراً لما يحتويه من مشاهد غير لائقة.