فيديو.. ياسمين عبد العزيز تحير الجمهور فى أحدث إطلالة لها

المستقلة/منى شعلان/ شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ، جمهورها ، بمقطع فيديو في أحدث إطلالة لها، مرتدية فستان أسود اللون قصير ، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين ، مع وضعها مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها بشكل رقيق.

وحازت إطلالة النجمة المصرية ، الجمهور بشكل كبير ، عقب نشرها مقطع الفيديو ، عبر حسابها على الصور والفيديوهات إنستغرام.

وجاءت التعليقات ، كالتالي:” احنا بنصغر بقى ، مافى داعى تخبى بطنك واضح انك حامل، فعلا في راجل بينور الست ، وراجل بيطفيها محلوة ماشاء الله ، شكلها حامل ، كما علقت الفنانة منى زكى ، بإيموجى قلوب.

وليست المرة الذى يتحدث خلالها الجمهور حول حمل الفنانة المصرية ، وخاصة بعد زيادة وزنها بشكل ملفت ، بعد زواجها ، وردت فيما سبق على شائعة حملها على طريقتها الكوميدية ، حيث نشرت ياسمين صورة عبر حسابها الشخصي على موقع “انستغرام”، مكتوبا عليها: “دراسة في الحب.. إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ”، ليرد عليها زوجها أحمد العوضي بتعليق أخر: “ده أنت كده مع الشخص صح الصح بحبك”.

من ناحية أخرى شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل “ونحب تاني ليه”، وجمع المسلسل عدد من النجوم وهم ، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارولين عزمي، علا رشدي، محسن صبري، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ،وإخراج مصطفي فكري.