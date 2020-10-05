فيديو.. “ولادة مبكرة”جومانا مراد تروى تفاصيل إنجابها لتوأم

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، تفاصيل إنجابها لتوأم فى الشهر السابع خلال الأيام الماضية ، وما مرت به من حالة صحية سيئة ، بعد مشاركتها في “مسلسل خيانة عهد” ، والذى عرض فى الموسم الرمضاني السابق.

وروت جومانا مراد، في برنامج “إنسايدر بالعربي”، على قناة دبي ، قائلة: ” أنا كنت حامل، وكان صعب جدًا إن أعمل حاجة بعد نجاح خيانة عهد، وحصل معايا ولادة مبكره وسافرت لأمريكا لدرجة إنهم كانوا خايفين أولد في الطيارة”.

وتابعت حديثها: “خلفت بدري جدًا قبل السابع بيومين، وكنت صحيًا تعبانه جدًا، واعتذرت عن أفلام كتير، وربنا رزقني بعلي وديانا وهما الحمدلله بصحة جيدة، ودلوقتي بقى معايا محمد وعلي وديانا”.

كانت الفنانة تزوجت للمرة الأولى من المخرج التلفزيوني السوري نجدة أنزور، ولكنها أقامت دعوى خلع بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات، ثم تزوجت من رجل أعمال سوري، وانتهى بالطلاق، وعقب ذلك، تزوجت بالمحامي الأردني ربيع بسيسو، في أبريل 2013، وبعد مرور ست سنوات على زواجهما، أعلنت جومانا إنجابها مولودها الأول ، وأطلقت عليه اسم “محمد” ، ووضعته في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنانة جومانا مراد ، مسلسل خيانة عهد ، بطولة كل من يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، من إخراج: سامح عبدالعزيز، وتأليف: أحمد عادل سلطان.