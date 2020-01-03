فيديو .. وصول عسكريين أمريكيين إلى الكويت ارسال ما بين 3 الاف الى 3500 جندي الى الشرق الاوسط

(المستقلة).. قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها قررت إرسال ما بين 3 آلاف 3500 جندي إضافة إلى الشرق الأوسط كإجراء احترازي بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في ضربة أمريكية استهدفت موكبا تابعا للحشد الشعبي في بغداد

وكان مظليون من الجيش الأمريكي قد وصلوا أمس الخميس إلى الكويت، حيث أظهرت لقطات أصدرتها وزارة الدفاع طائرات نقل تهبط في قاعدة علي السالم الجوية.

واعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ، يوم الثلاثاء عن إرسال حوالي 750 جندياً أمريكياً إلى الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق من الأسبوع.

ومع وصول المظليين إلى المنطقة، أكد البنتاغون أن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس في إيران، الجنرال قاسم سليماني، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، بغارة جوية.

وقتل إلى جانب سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس.