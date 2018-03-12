فيديو وصور: ميريام فارس بـ”الريش” والجمهور يسخر منها

ملكة المسرح اختارت للزفاف فستان منفوش من الريش باللونين الأبيض والوردي بدرجاته، إلا أنه لم يلق اعجاب عدد كبير من فانز الفنانة اللبنانية، الذين رأوا أن ميريام لم تكن موفقة في هذا الاختيار، وهي من المرات القليلة التي ينتقد محبو النجمة اللبنانية اختيارها باعتبارها واحدة من أيقونات الموضة في العالم العربي، وفق موقع ” جلولي”.

يذكر أن المشوار الفني الحقيقي للفنانة ميريام فارس قد بدأ بعد ان قامت شركة ميوزيك ماستر بإنتاج أول ألبوم لها بعنوان “أنا والشوق” عام 2003 ، كما قامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب وهما “أنا والشوق” و”لا تسألني”. وعام 2005 أطلقت ألبومها الثاني الذي حمل عنوان “ناديني”، ثم ألبوم ” بتقول إيه ” عام 2008. ثم خاضت ميريام تجربة التمثيل من خلال آداء الدور الرئيسي في الفيلم الغنائي اللبناني “سيلينا” عام 2009.

(المستقلة)… احيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفل زفاف خاص لصالح العائلة المالكة في البحرين، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات من كواليس الحفل.