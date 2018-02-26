فيديو وصور: حواجب ذيل السمكة.. هل هي الصيحة القادمة؟

(المستقلة)… استكمالاً للصيحات الغريبة للحواجب على انستقرام، هل تظهر حواجب ذيل السمكة لتكون الصيحة القادمة، مع بدايات العام الجديد، ظهرت صيحة جديدة في عالم الحواجب وهي ذيل السمكة في أسلوب جديد لم نشهده من قبل.
تعتمد تلك الصيحة على تهذيب أطراف الحاجبين على هيئة ذيل سمكة مقطوع، فيتطلب الأمر رسم طرف الحاجب لأعلى والآخر للأسفل مع ترك بعض الفراغ البسيط بينهما للحصول على مظهر مشابه لذيل السمكة، بحسب موقع ” حياتك”.
في القديم، اعتدنا أن تكون صيحات الجمال بين ألوان ظلال الجفون الجديدة، درجات أحمر الشفاه الجريئة، أو حتى بالحصول على ألوان صبغات شعر مميزة. لم تكن صيحات الحواجب ضمن التقاليع الجمالية المستحدثة، فكانت تتنوع بين الحواجب الرفيعة أو العريضة مع تغيير رسمة الحاجبين.
مع ذلك، لم تشهد تلك الصيحة الغريبة رواجاً بين الفتيات على أرض الواقع، كما لم نرى اعتمادها من طرف النجمات العالميات على السجادة الحمراء.
الجدير بالذكر، أن صيحات الحواجب الغريبة بدأت في الظهور مع بدايات العام الماضي، فشاهدنا صيحات غير تقليدية كحواجب الريشة، الحواجب المموجة وحواجب عيد الميلاد كذلك، لكن يبدو أن استخدام الحواجب للحصول على إطلالات جريئة هو أمر مستمر خلال العام الحالي.