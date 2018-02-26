فيديو وصور: حواجب ذيل السمكة.. هل هي الصيحة القادمة؟

(المستقلة)… استكمالاً للصيحات الغريبة للحواجب على انستقرام، هل تظهر حواجب ذيل السمكة لتكون الصيحة القادمة، مع بدايات العام الجديد، ظهرت صيحة جديدة في عالم الحواجب وهي ذيل السمكة في أسلوب جديد لم نشهده من قبل.

تعتمد تلك الصيحة على تهذيب أطراف الحاجبين على هيئة ذيل سمكة مقطوع، فيتطلب الأمر رسم طرف الحاجب لأعلى والآخر للأسفل مع ترك بعض الفراغ البسيط بينهما للحصول على مظهر مشابه لذيل السمكة، بحسب موقع ” حياتك”. في القديم، اعتدنا أن تكون صيحات الجمال بين ألوان ظلال الجفون الجديدة، درجات أحمر الشفاه الجريئة، أو حتى بالحصول على ألوان صبغات شعر مميزة. لم تكن صيحات الحواجب ضمن التقاليع الجمالية المستحدثة، فكانت تتنوع بين الحواجب الرفيعة أو العريضة مع تغيير رسمة الحاجبين.

لكن، لم تقف مدونات الجمال عند هذا الحد، فبدأن في التفكير في بعض الإطلالات الغريبة على المجتمع سواء العربي أو الغربي.

بدأت تلك الصيحة في غزو الانستقرام منذ بضعة أيام، لكنها لفتت الأنظار بعد أن قامت خبيرة التجميل هدى قطان أو هدى بيوتي بتطبيقها ونشر صورتها الخاصة مع هذه الصيحة الغريبة.يبدو أن اعتماد الصيحات الجمالية الغريبة والجريئة أصبحت هي الوسيلة الأساسية التي تعتمدها مدونات الجمال والموضة لجذب الأنظار وزيادة متابعيهم، سواء حاز ذلك على إعجابهم أو غضبهم.