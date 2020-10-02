فيديو وصور.. حفل زفاف شقيق إلهام شاهين بحضور نجوم الفن وتامر حسني يشعل الحفل

المستقلة/ منى شعلان/ احتفل الفنان أمير شاهين ، شقيق النجمة المصرية إلهام شاهين بحفل زفافه فى صباح اليوم على المونتيرة منة جاب الله، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وقبل ساعات قليلة من بدء حفل الزفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، تم عقد القران ، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين ، ولم تتمالك الفنانة إلهام شاهين دموعها وقامت بإحتضان وتقبيل شقيقها عقب إنتهاء مراسم عقد القران.

وحرص عدد كبير من الفنانين على مشاركة الفنانة إلهام شاهين فرحتها بزفاف شقيقها أمير ، حيث حضر كل من: الكينج محمد منير ، والفنانة يسرا ،والفنانة ليلى علوى والفنان هاني رمزي وزوجته، وماجد المصري ،وخالد الصاوي ،وصابرين، وهاني سلامة، وهنا شيحة، وهالة صدقي، ومنة شلبي ، ومحمد الشرنوبي، ورانيا فريد شوقي، والمنتج جمال العدل، والفنانة بوسي ، والفنانة لبلبة ، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنان سمير صبري والفنان هانى شاكر ، والدكتور أشرف زكى ، والمطربة اللبنانية كارول سماحة ، كما حضرت الفنانة سلوى خطاب، ووفاء عامر، وأمل رزق، وساندى على، وريم البارودى، وكريم أبو زيد، والمخرجة إيناس الدغيدى، والسيناريست تامر حبيب، ومصمم الأزياء هانى البحيرى.

ورقص الفنان أمير شاهين وعروسه منة جاب الله، على الدبكة اللبنانية، في أولى فقرات حفل زفافهما ، كما أحيا الحفل عدد من النجوم من بينهم الفنان تامر حسنى ، والفنان محمد الشرنوبي، حيث قدما العديد من الأغنيات التي رقص العروسان على أنغامها.

يذكر أن أمير شاهين، شقيق إلهام شاهين، قام إحتفل بحفل زفافه على منة جاب الله، بعد مرور ما يقرب من 20 يومًا على إعلان خطوبته، في حفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.