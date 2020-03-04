فيديو : وصفة مضمونة من باسم ياخور لتفادي كورونا

المستقلة /ابتكر النجم السوري باسم ياخور لجمهوره الواسع وصفةً طبيّة تقيهم من الإصابة من فيروس كورونا الشاغل الجميع.

وقدّم وصفته الطبيّة التي تعتمد على استخدام الثوم والبصل في الصباح بطريقة طريفة عبر نشره مقطع فيديو على حسابه الرسميّ على “إنستغرام” أعلن فيه بأسلوبه الطريف والمحبّب أنّ تناول الثوم والبصل يبعد عنكم أيّ أحدٍ من الاقتراب والتقبيل ويجنبّكم بالتالي خطر “كورونا”.

ومما قاله ياخور حرفيّاً:”عندي وصفة حابب شارككن ياها بتحميكن من كل أنواع الفيروسات ومنها الكورونا. الصبح عالريق منقرش 3 سن توم وراه نص فحل بصل. وعلى كفالتي بقية النهار ما حدا رح يسترجي يقرّب عليكن ولا يبوّسكن ولا حدا يقلكن مرحبا”.