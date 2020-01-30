فيديو : وسيم يوسف يبكي معاملة الإماراتين له و يشكي ضرب إبنه

المستقلة / نشر وسيم يوسف الداعية الأردني الأصل فيديو وهو يشكي كيف يعامله الشعب الإماراتي .

واضاف إنه قال لمدرسة ابنه أن لا يذكروا اسم والده وينادونه زايد يوسف فقط، ويلغوا وسيم من اسمه حتى لا يتعرض للتنمر من قبل الطلبة الإماراتيين.

و أقسم بالله وسيم يوسف ضرب إبني ولولا إني أخاف التشهير به لنشرت صورته، وهم يضربونه كانوا يرددون له “يا ولد …” وكان وسيم متأثرا جدا وهو يروي القصة، وقال بعد كل هذا تريدوني أن لا أشتكي، أنا إنسان من طين، ورأس مالي عائلتي.

وعاد للقسم إنه باع سيارته ليدفع مصاريف القضية، وقال أن السيارة التي يركبها الآن هي من صديق شعر بالشفقة عليه، وعاد وأقسم بالله إنه لا يملك سيارة، و المحامية أخذت كل أمواله من أجل القضية التي رفعها على مجموعة من الإماراتيين في المحاكم.

وعاد ليطالب بعدم شتمه وعدم أذيته بالشتم من أجل أمه التي في البيت لأنها رأس ماله، وقال أن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يشتم أحد.