فيديو

فيديو : وزير يرفض مصافحة ميركل بسبب كورونا

المستقلة /انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، وهو يرفض مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل، ما وضع الأخيرة في موقف محرج أمام الكاميرات، وذلك حرصاً منه على الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي ينتشر في أوروبا بشكل كبير.

بدورها ردت ميركل على سيهوفر بالسلام عن بعد، وأشارت للجميع من دون مصافحة أحد.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، الأحد، إلى 129 حالة، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الأكثر اكتظاظا، وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الأسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.

المزيد من الاخبار

Huawei nova 7i… الهاتف الذكي الجديد من الفئة المتوسطة الذي ننتظره…

الصين تستعين بأصغر العلماء في مجال الاوبئة لمكافحة كورونا

كما انتشر الفيروس في 9 من مقاطعات البلاد الـ 16، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرانكفورت وهامبورغ وبريمي.

إلى ذلك تمكن مئات الأشخاص من العودة إلى منازلهم بعد 14 يوماً في الحجر الصحي في منطقة هاينسبرغ بمقاطعة رينانيا شمال وستفاليا.

التعليقات مغلقة.

كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ...
+ +