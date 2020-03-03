فيديو : وزير يرفض مصافحة ميركل بسبب كورونا

المستقلة /انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، وهو يرفض مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل، ما وضع الأخيرة في موقف محرج أمام الكاميرات، وذلك حرصاً منه على الوقاية من عدوى فيروس كورونا الذي ينتشر في أوروبا بشكل كبير.

بدورها ردت ميركل على سيهوفر بالسلام عن بعد، وأشارت للجميع من دون مصافحة أحد.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، الأحد، إلى 129 حالة، حيث يتركز أكثر من نصفهم في مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا الأكثر اكتظاظا، وحيث شارك زوجان مصابان نهاية الأسبوع الفائت في الكرنفال السنوي.

كما انتشر الفيروس في 9 من مقاطعات البلاد الـ 16، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرانكفورت وهامبورغ وبريمي.

إلى ذلك تمكن مئات الأشخاص من العودة إلى منازلهم بعد 14 يوماً في الحجر الصحي في منطقة هاينسبرغ بمقاطعة رينانيا شمال وستفاليا.