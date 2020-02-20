فيديو : هيا الشعيبي تطلب تبني الطفلة المعنفة بالإمارات

المستقلة/ أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن استيائها الشديد من مقطع الفيديو المتداول للطفلة المعنفة من قبل والدتها بالإمارات، مؤكدة أنها على أتم استعداد لتبنيها وتربيتها مع أبنائها.

واستنكرت الشعيبي، عبر فيديو لها على “سناب شات” ما فعلته هذه الأم بطفلتها، قائلة :”الله ينتقم منها إن شاء الله.. البنت جميلة وحلوة إذا ما حدا اتبناها.. أقسم بالله أتبناها أنا أروح أخدها تعيش عندي وعند عيالي أقسم بالله العظيم”.

وأضافت: “وأحب أشكر حكومة أبو ظبي على سرعة القبض على هذه الأم اللي المفروض تاخد سجن مؤبد لأنه لسه فيه فيديو إحنا ما نزلناه عشان عورة البنت”.

واختتمت حديثها، قائلة: “يعني ما أدري شنو بعد احكي ترى إنتي قلب أم إنتي.. ده إنتي صدق أمها.. ترى ناس تدور على الضنى وناس تسبب الضنى.. اشلون يا ربي البنت وردة”.

وكانت شرطة أبوظبي قد ألقت القبض على امرأة عذبت طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي نتيجة خلافات عائلية بين الأم والأب؛ إذ تمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حيثيات الواقعة لا تزال لم تتضح بعد، خاصة وأن المتابعين عبر السوشيال ميديا اعتقدوا أن المرأة هي خادمة تعذب طفلة، ليتبين في التحقيقات الأولية أن المرأة هي والدة الطفلة وليست الخادمة كما أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقالت شرطة أبوظبي في بيان لها، الأربعاء، إن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح، والذي ينبذ العنف بجميع أشكاله وألوانه.

وشددت في بيانها على أنه لن يكون هناك تهاون لكل من يلحق الأذى بالأطفال، وسوف يتخذ كل ما يلزم وفق إجراءات القانون