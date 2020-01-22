فيديو: هل تعود هنا شيحة لطليقها الفنان أحمد فلوكس؟.. الفنانة تجيب

المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت أمس ، الفنانة المصرية هنا شيحة ، بالعرض الخاص لفيلم “لص بغداد” ، معربة عن سعادتها بالعمل الجديد .

وقالت الفنانة هنا شيحة ،خلال لقائها ببرنامج ” “تريندينج” المذاع على فضائية “ mbc 4” :” إنها تشارك طليقها الفنان أحمد فلوكس، فى مسلسل إذاعى بعنوان ” طلقنى شكرا” كوميدى يناقش عددا من القضايا الإجتماعية بين الأزواج.

وردا على أن العمل الجديد يمكن أن يكون سببا فى عودة هنا شيحة لطليقها أحمد فلوكس ، قالت شيحة: “أنا وأحمد فلوكس أصدقاء جدا، وإحنا انفصلنا وده مش معناه إننا منشتغلش مع بعض وهو ده الموضوع كله، ومفيش حاجة أكتر من كده”.

من ناحية أخرى ، فيلم ” لص بغداد ” تدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.