فيديو : هكذا تصرف أمير سعودي مع أتراك عالقين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لموظف سعودي وهو يحاور مجموعة من السائقين الأتراك العالقين داخل المملكة، وبالتحديد في تبوك.

ويظهر في المقطع المتداول شخص يخاطب السائقين الأتراك قائلا: “في إجراءات دولة، لا أنا ولا أنت نستطيع تجاوزها، حكينا مع المحافظة ووصل الأمر إلى شخص كريم، لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان”.

وأضاف هذا: “أمر الأمير من عنده شخصيا بدفع مبلغ 700 ريال من حسابه، وأعطى أمرا للجهات المعنية، الآن تعطوني جوازاتكم بنسلمها لهم بتسددوا الـ700 ريال وأنتم تشحنوا الباخرة وتطلعوا، هو قال للجوازات، النظام نظام، أنا من جيبي الخاص هو بيدفعها، فجزاه الله خيرا”.

وتابع: “ما يرضى على مسلمين أنهم يتعطلوا، أنتم في بلد خير ومملكة إنسانية.. وصلتكم وجبات الفطور اليوم، هذه ليست من عندي هي من عنده، إحنا يا إخوان في بعض الأحيان تصير أمور خارجة عن الإرادة”.