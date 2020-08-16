فيديو : هكذا استقبلت جماهير برشلونة لاعبو النادي بعد الهزيمة الغير مسبوقة

تعرض لاعبو نادي برشلونة الإسباني لصافرات الاستهجان من قبل بعض المشجعين لدى وصول الفريق إلى مكان إقامته في لشبونة بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري الأبطال.

وتعرض الفريق الكتالوني لـ”هزيمة مذلة” وغير مسبوقة (2-8)، على يد بايرن ميونخ، الذي حقق التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان أعضاء الفريق يستقلون مركباتهم للعودة إلى منازلهم عقب وصولهم من لشبونة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مشجعي برشلونة رفعوا لافتات كتب عليها: “الإدارة واللاعبون، الأكثر عارًا على النادي منذ 121 عاما”، “توقفوا عن الرفاهية، عليكم بالمزيد من الشرف والكرامة”، “كانوا مرتزقة”.

وأضافت الصحيفة: “يجب أن نتذكر أن الخميس الماضي، ودع الجماهير، اللاعبين حين كانوا متجهين إلى لشبونة، وكان كل شيء رائعا، لكن الآن تغيرت الأمور”.