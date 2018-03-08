فيديو..هبة طوجي تقدم كليب مصور بمناسبة يوم المرأة العالمي

(المستقلة)..يهدي كلّ من ​هبة طوجي​ و​أسامه الرحباني​ كليب مصوّر جديدة لأغنية “​مين اللي بيختار​” وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي.

هذه الأغنية يتضمنها رسالة معبّرة عن القوة الكامنة داخل كل إمرأة وتوثيقاً لصراعها في سعيها لتحقيق أحلامها ومكانتها التي تطمح إليها.

في هذه الأغنية أيضاً، التي كتب كلمتها غدي الرحباني، تمكين لدور المرأة ودفعٌ كبير لها، عززتها موسيقى أسامه الرحباني التي أعطت لهذا العمل الريادي الفني زخماً كبيراً، هذا كله بالإضافة إلى آداء هبة طوجي وإحساسها القوي الذي يحث سامعاته على الإيمان بقدراتهن.

ولأن للثامن من آذار دلالاته الكبيرة لمكانة المرأة، بدأ عرض العمل المصوّر ل” مين اللي بيختار” بتوزيعها الجديد، اليوم ظهراً عبر كافة القنوات الاكترونية الخاصة بالفنانة هبة طوجي، لا سيما قناتها الخاصة على اليوتيوب.

ينقل الكليب الذي يحمل توقيع نادر موصلّي بطريقة شاعرية تجريدية معبّرة، صراع المرأة مع محيطها وقد حرصت هبة على تنفيذه بوقت قياسي خلال تواجدها القصير جداً في بيروت ليكون جاهزاً في يوم المرأة العالمي و قبل سفرها إلى تركيا لمتابعة عروض “نوتر دام دو باريس”.