فيديو.. نضال الأحمدية تهدد شكران مرتجي بتسجيلات صوتية لها

المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للإعلامية نضال الأحمدية ، وهى تهاجم الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى.

قائلة خلال الفيديو المتداول :” أنا عاملة لـ شكران بلوك من بعد ما حاكتني على الموبايل.. بتسمح أنشر تسجيلاتها الصوتية؟ بعتتلي تسجيلات صوتية عبارة عن ألفاظ خادشة وقليلة أدب.. عم تتهمني بقلة الأدب، خليني شاركت التسجيلات ونشوف مين قليل الأدب”.

وأكدت أنها تحتفظ بتسجيلات صوتية للفنانة ذات الأصول الفلسطينية ، كانت قد ارسلتهم لها بكامل إرادتها عبر تطبيق واتس آب ، تبرز إن كانت حقاً ” متربية ” أو ” بلا مربى ” .

وقد بدأ الخلاف بين الأحمدية وشكران ، بعد أن أطلقت الأول تصريح جاء فيه “قريباً 40% من اللبنانيين عاطلون عن العمل بسبب السوريين الموجودين في لبنان”، لتستنكر شكران الهجوم وتدافع على طريقتها ، وهو ما لم يعجب الأحمدية حينها ، حيث هاجمتها بالإشارة إلى أنها فلسطينية الأصل ، و لا يجوز لها الدفاع عن السوريين ، بدليل انها لم تمنح الجنسية السورية ، وذلك قبل أن توضح بأنها قامت بحظرها عن منصات التواصل الاجتماعي .

و عادت نضال وهاجمت شكران بعد أن كانت قد صرحت الأخيرة بطريقة غير مباشرة أن نضال من دون أخلاق بسبب تهجمها المستمر على السوريين.