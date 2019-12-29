فيديو : نصائح ومعلومات هامه لقيادة آمنة عند انتشار الضباب

في حال اضطررت لقيادة سيارة في الطقس السيئ عند انتشار الضباب، يجب عليك اتباع تلك النصائح.

أهم نصائح القيادة بشكل عام هي الالتزام بسرعة معقوله تتيح لك تفادي أخطاء الآخرين، خاصة في وقت الضباب الذي يصعب خلاله الرؤية. يجب أيضا ترك مسافة كافية مع السيارات الأخرى والرصيف، حتى لا تستطيع رؤية الطريق. إطفاء المصابيح العالية والاستعانة بمصابيح الشبورة الصغيرة، للحصول علي رؤية أفضل. احرص علي تشغيل جميع أضواء السيارة، حتى يتمكن السائقون الآخرون من رؤية سيارتك، ويفضل تشغيل وضع الانتظار لتكون تنبيها للسيارات الأخرى.

وينصح الخبراء بضرورة عدم القيادة في حال تعذر الرؤية في الطقس السيئ، أو زيادة انتشار الضباب.