فيديو.. نجاة جاكى شان من حادث غرق: شعرت بقوة إلهية تساعدني

المستقلة/ منى شعلان/ تعرض النجم العالمى جاكى شان ، لحادث غرق إثر إنقلاب قاربه تحت الماء، أثناء تصوير فيلمه الجديد “Vanguard” ، برفقة ممثلة أخرى، وتمت محاصرتهما بين القارب والصخرة.

وروى جاكي شان ، البالغ من العمر 66 عاماً ما حدث ، قائلا: أن القارب انقلب به تحت الماء ، وظل عالقا لأكثر من دقيقة ، واختفى تماما حتى انتشله فريق إنقاذ متخصص ، مضيفا: شعرت بقوة إلهية تساعدني على الخروج من هذا الموقف المرعب، حيث دفعت القارب بعيداً حتى وجدت نفسي بين أيدي فريق الإنقاذ”.

وفيلم Vanguard ، يعد أضخم إنتاج عالمى فى الوقت الحالى وتم تصويره فى عدة دول أماكن حول العالم منها لندن ودبى والصين والهند ، وسيتم طرحه فى دور العرض يوم 30 سبتمبر الجاري .

فيلم “Vanguard” يشارك فى بطولته عدد هائل من النجوم العالمين وأبرزهم جاكى شان ويانج يانج وميا موكى وغيرهم، والفيلم من إخراج ستانلى تونج وشارك فى تأليفه أيضًا الى جانب تيفانى اليسيا تانج.