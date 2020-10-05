فيديو.. “نتفليكس” تطرح برومو مسلسل “ما وراء الطبيعة” تمهيدا لعرضه الشهر المقبل

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت شبكة “Netflix” ، البرومو الخاص بالمسلسل الجديد “ما وراء الطبيعة”، والتى تستعد لطرحه الشهر القادم ، كأول عمل لها فى الدراما المصرية.

ونشر الفنان المصرى أحمد أمين، بطل المسلسل البرومو الخاص بالعمل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا: “لو عقلك لاعبك خده على قد عقله، لحد ما نشوف إيه حكايته يوم 5 نوفمبر، شهر بالتمام والكمال على مسلسل ما وراء الطبيعة”.

ويتناول مسلسل “ما وراء الطبيعة”، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي،حول رحلة شك يمر بها طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل والذي يلعب دوره أحمد أمين، وتنقلب تلك الرحلة رأسًا على عقب خاصةً بعد التشكيك بقناعته العلمية، وتبدأ تلك الرحلة عام 1969، عند دخول شخصية إسماعيل مرحلة الأربعين من عمره ويتعرض لأحداث خارقة للطبيعة ، وتصحب رفعت إسماعيل في عالم “ما وراء الطبيعة” ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

ومسلسل “ما وراء الطبيعية”، مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب أحمد خالد توفيق، وهو من إخراج عمرو سلامة.

وتشارك في بطولة المسلسل رزان الجمال والتي ستلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي ستقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة أخت رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين.

المسلسل سيُعرض مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها ، وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.