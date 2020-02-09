فيديو : نانسي عجرم تسقط أرضا على المسرح

المستقلة / سقطت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، على خشبة مسرح برنامج المسابقات الغنائية للأطفال “ذا فويس كيدز”، وذلك في الحلقة السادسة والأخيرة من مرحلة “الصوت وبس”، أمس السبت.

وبعد أن أدى الطفل المتسابق، هشام اليمني، أغنية “إمتى أنا أشوفك” للفنان أبو بكر سالم، قالت له “أنت لي أنا”، وسأله زميلها في لجنة التحكيم، المطرب المصري، محمد حماقي، إن كان يمارس هوايات أخرى غير الغناء، رد هشام أنه يلعب مصارعة.

وطالبت الفنانة نانسي عجرم من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا على سبيل المزاح، لتخبر هشام اليمني أنه الفائز.

واختار الطفل هشام اليمني، أن ينضم إلى فريق نانسي عجرم.