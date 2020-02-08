(فيديو) .. «نادين نسيب نجيم»تحتفل بعيد ميلادها برفقة النجم قصي خولي

(المستقلة) – منى شعلان/ احتفلت الفنانة اللبنانية «نادين نسيب نجيم» بعيد ميلادها الـ 35 أمس، الجمعة، برفقة أبطال مسلسلها الجديد «عشرين عشرين» والمقرر عرضه في رمضان 2020.

وظهرت «نادين»، وهى فى موقع تصوير المسلسل ، برفقة طاقم عمل المسلسل ، وبدأت نادين الإحتفال، وهى ترقص ، على أنغام أغنية «بنت الجيران»، للمطرب المهرجانات حسن شاكوش ، بجانب أغنية يا بتفكر يا بتحس للنجمة شيرين، وشاركها الرقص والاحتفال النجم السوري «قصي خولي».

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كما وجهت «نادين» رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، ردا على معايدة الجمهور لها قائلة : “وأنا بدوري بقدم الكن هل ورد عربون شكر على كل أمنياتكم و معايداتكم الحلوة الطالعة من القلب بعيد ميلادي … عيدي عطول اجمل بوجودكم حدي من فانز وصحافة واعلام واصدقاء ومحبين شكراً من كل قلبي لإخلاصكم محبتكم دعمكم وثقتكم بحبكم”.

يشار إلى أن الفنانة «نادين نسيب نجيم» تضامنت مع مرضى السرطان فى اليوم العالمى للسرطان ، الثلاثاء الماضى ، ونشرت صورة من مسلسلها خمسة ونصف، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى ، حيث جسدت دور فتاة مريضة بالسرطان.

وعقلت قائلة :”السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون”.