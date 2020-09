فيديو.. نادية الجندي تكشف مفاجأة عن موقف الرئيس الراحل السادات من فيلمها الباطنية

View this post on Instagram

من اللقاءات الجميلة اللي عملتها وبعتز بيها جدا مع الصديقة الدكتورة #هالة_سرحان في برنامج #الهوا_هوانا علي قناة #دريم وعمري ماحنسي موقف الرئيس الراحل #محمد_انور_السادات في أستمرار عرض فيلم #الباطنية في مصر وسفره للخارج في أمريكا ووقت عرضه أمر قوات الأمن بالنزول لهذا الحي والقضاء عليه لأنه كان يبيع السموم السوداء للشباب #نادية_الجندي ⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦🎞️⁩📺🎬😍 @halasarhan_official