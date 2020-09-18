فيديو.. نادية الجندي تكشف مفاجأة عن موقف الرئيس الراحل السادات من فيلمها الباطنية

المستقلة/منى شعلان/كشفت الفنانة نادية الجندي ، عن موقف الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، من فيلمها “الباطنية” ، والذى عرض فى عام 1980 ، وحقق أعلى إيرادات فى السينما المصرية وقت عرضه ، ولاقى انتقادات واسعة حينها .

وشاركت الجندي جمهورها ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، مقطع فيديو ، من لقاء تليفزيوني لها، مع الإعلامية هالة سرحان، تحدثت فيه عن فيلم “الباطنية”، وعن إشادة الرئيس السادات ، بالفيلم وقت عرضه فى دور العرض السينمائي ، وموافقته على عرضه بالسينمات خارج مصر ، رغم إن الفيلم يعرض مايحدث فى منطقة مصرية تسمى بالباطينة ، وتشتهرت بالإتجار فى المخدرات.

وعلقت الفنانة المصرية ، على الفيديو ، قائلة : “من اللقاءات الجميلة اللي عملتها، وبعتز بيها جدا مع الصديقة الدكتورة هالة سرحان، في برنامج الهوا هوانا ، على قناة دريم، وعمري ما هنسى موقف الرئيس الراحل محمد أنور السادات في استمرار عرض، فيلم الباطنية في مصر وسفره للخارج في أمريكا، ووقت عرضه أمر قوات الأمن بالنزول لهذا الحي، والقضاء عليه لأنه كان يبيع السموم السوداء للشباب”.

الباطنية فيلم مصري تم إنتاجه سنة 1980م وهو من بطولة نادية الجندي ومحمود ياسين وفريد شوقي وفاروق الفيشاوي وأحمد زكي رواية الكاتب إسماعيل ولي الدين وسيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج حسام الدين مصطفى وإنتاج محمد مختار ، وتم إعادة تمثيل الفيلم وتم تحويله إلى مسلسل بنفس العنوان عام 2016 ، والمسلسل من بطولة غادة عبد الرازق ، أحمد فلوكس ،صلاح السعدني ، لوسي ، محمد عبد الحافظ ، وتاليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي.