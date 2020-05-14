فيديو نادر للفنان إبراهيم نصر يتحدث فيه عن وفاته

نشرت جريدة “اليوم السابع” المصرية فيديو نادرا للفنان إبراهيم نصر، صاحب برنامج الكاميرا الخفية الشهير، وذلك بعد وفاته أمس الثلاثاء.

وظهر الفنان إبراهيم نصر وهو يتحدث عن تعامله مع شائعة حول وفاته منذ عدة سنوات قائلا إنه “شاهد بروفة وفاته وكان سعيدا بها جدا لأنها تعرف على ردود أفعال الجمهور حول وفاته ومدى حب الناس له بعدما اتصلوا به للاطمئنان عليه لذا فهو كان على استعداد للموت وقتها”.

وكان نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، قد أعلن وفاة الفنان إبراهيم نصر، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير “الكاميرا الخفية”.

وتوفي الفنان المصري فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم الآن تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، حيث ستتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمن، وله مشاركات تلفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها “شمس الزناتى”، مع الزعيم عادل إمام.